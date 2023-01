Continuano a circolare indiscrezioni sempre più pesanti su ciò che sarebbe accaduto ad Amici la notte di Capodanno.

Il cosiddetto “caso della noce moscata” o “Capodanno gate”, avvenuto ad Amici la notte di San Silvestro, sta continuando a tenere il pubblico italiano con il fiato sospeso e in queste ore in tanti si chiedono cosa sia realmente accaduto ai concorrenti del programma tv (che in un primo momento si era ipotizzato avessero inalato della noce moscata). Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha fatto sapere nelle sue stories: “Ho saputo dettagli sconcertanti che è oltre all’uso di certa roba (noce moscata, ndr), c’è altra roba schifosa. In quella casa non puoi permetterti di fare certe cose, è roba pesante, molto pesante”.

Il caso noce moscata ad Amici

Il comportamento di alcuni concorrenti di Amici 22 continua a far discutere il pubblico della rete e adesso, secondo i rumor in circolazione, i ragazzi potrebbero dover affrontare alcune gravi conseguenze per via di quanto assunto da loro durante la notte di Capodanno (e che si era vociferato fosse della noce moscata).

Sulla questione nelle scorse ore è intervenuto anche il conduttore Alessandro Cattelan, che ha svelato quale aria si respirasse nel dietro le quinte del programma tv dopo quanto accaduto. Al momento sulla questione e non è dato sapere di più e in tanti sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda.

