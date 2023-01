Dopo aver annunciato il loro ritorno di fiamma, Pago e Serena Enardu hanno dato una notizia inaspettata ai loro fan.

A quanto pare la passione è tornata a regnare tra Pago e Serena Enardu che, ad alcuni mesi dal loro ritorno di fiamma, si sono finalmente confessati con i loro fan. I due hanno svelato alcuni retroscena del loro nuovo ritorno insieme e hanno svelato di essere intenzionati a sposarsi. “Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma, senza staccarci più. Mai più”, ha dichiarato Serena nelle sue stories, mentre Pago ha confermato: “Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato”.

Pago e Serena Enardu: la confessione

Dopo svariati tira e molla Pago e Serena Enardu hanno stupito i loro fan annunciando di essere tornati insieme e di essere intenzionati a convolare a nozze. “Adesso si fa sul serio”, hanno dichiarato i due nelle loro stories, mostrandosi più felici e uniti che mai.

In tanti tra i fan della coppia si sono dimostrati increduli verso il loro annuncio e non vedono l’ora di saperne di più. Al momento Pago e Serena non hanno svelato ulteriori dettagli sui loro fiori d’arancio e in molti si chiedono se la coppia si deciderà anche ad allargare la famiglia (i due sono genitori di due ragazzi nati dalle loro precedenti relazioni).

