Ballando con le Stelle decolla: il 27,2% di share che fa tremare la concorrenza

Sabato 21 novembre 2026 si è rivelato un’altra serata da incorniciare per Rai1: Ballando con le Stelle ha conquistato la prima serata con un risultato che pochi programmi televisivi riescono a raggiungere in questa fase della stagione. I dati Auditel relativi ai ballando con le stelle ascolti del 21 novembre parlano chiaro, e il pubblico ha risposto con numeri che difficilmente passano inosservati nel panorama della TV generalista italiana.

Il dato della serata: 27,2% di share e quasi tre milioni di spettatori

Il programma condotto da Milly Carlucci ha registrato uno share del 27,2%, portando davanti allo schermo 2.867.000 spettatori nel corso della prima serata del 21 novembre 2026. Un risultato che vale la leadership assoluta del sabato sera, con un distacco netto rispetto alla concorrenza.

Per capire il peso di questo dato, basta ricordare che superare il 25% di share in prima serata, nel contesto attuale dell’offerta televisiva frammentata tra piattaforme streaming, canali digitali e contenuti on demand, è già considerato un traguardo significativo. Arrivare al 27,2% con quasi tre milioni di spettatori sintonizzati in contemporanea racconta qualcosa di preciso sul rapporto tra il programma e il suo pubblico.

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Perché questi numeri contano davvero

Ballando con le Stelle non è semplicemente un talent di ballo: è uno dei pochi appuntamenti del sabato sera che riesce a costruire un rito collettivo attorno alla visione in diretta. Il dato Auditel del 21 novembre 2026 conferma che Rai1 mantiene una presa salda sul pubblico generalista, in particolare nelle fasce d’età che ancora privilegiano la televisione lineare rispetto alle piattaforme.

La formula del programma — concorrenti famosi, giuria divisiva, colpi di scena da pista da ballo — continua a generare conversazione sia durante la messa in onda che sui social nelle ore successive. Questo effetto di trascinamento è parte integrante del successo: chi non ha visto la puntata in diretta spesso recupera i momenti salienti online, alimentando ulteriore interesse per la settimana successiva.

La concorrenza nel sabato sera del 21 novembre

Ballando con le Stelle si è confermata leader di share nella serata del 21 novembre 2026, staccando gli altri programmi in prima serata. Tra i competitor della serata figurava anche Tu sì que vales, che secondo le fonti disponibili si è fermato a un 24,1% di share, crescendo però in termini di pubblico assoluto rispetto alle rilevazioni precedenti.

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Il confronto tra i due programmi è uno degli elementi più seguiti dagli appassionati di dati televisivi: entrambi hanno un pubblico fedele e numeri consistenti, ma nella serata del 21 novembre il divario in termini di share ha premiato chiaramente Rai1 e la trasmissione di Milly Carlucci.

Cosa ci dicono gli ascolti di Ballando con le Stelle in questa fase della stagione

Analizzare i ballando con le stelle ascolti settimana per settimana permette di leggere qualcosa di più ampio sul comportamento del pubblico televisivo italiano. La trasmissione ha saputo costruire nel tempo un appuntamento fisso che resiste alle variabili esterne — meteo, eventi sportivi, offerta streaming — e che continua ad attrarre spettatori di generazioni diverse.

Il 27,2% registrato il 21 novembre 2026 non è un numero isolato: è il segnale che Ballando con le Stelle resta uno dei prodotti di punta dell’intera offerta Rai, capace di tenere la presa su un pubblico ampio e trasversale. Per Milly Carlucci e per Rai1, si tratta di una conferma importante in una stagione televisiva che, come sempre, non lascia spazio a risultati dati per scontati.

I prossimi sabati diranno se il trend si consolida o se la concorrenza riuscirà a recuperare terreno: per ora, i numeri del 21 novembre parlano da soli, e lo fanno in modo piuttosto eloquente. Chi volesse approfondire i dati Auditel ufficiali può consultare la pagina dedicata su TVBlog, che ha riportato in dettaglio le rilevazioni della serata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.