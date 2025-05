Pasquale La Rocca. volto consolidato di Ballando con le stelle, ha rivelato sui social di non stare bene. Il ballerino ha avuto dei problemi di salute che lo hanno costretto a rinunciare alla finalissima dello spin off del talent di Milly Carlucci. Le dichiarazioni de La Rocca hanno allertato i fan che sin da subito si sono preoccupati per lui e gli hanno manifestato tutto il loro sostegno e solidarietà. Il coach di Ballando con le stelle è un’istituzione del programma, è presente da diverse e edizioni ed è il ballerino che ha conquistato più volte la vittoria.

Rinunciare alla finalissima di Sognando…Ballando con le stelle non è stato facile, ma Pasquale non ha avuto alternative. Il ballerino ha pubblicato un lungo post sui social dove ha ringraziato Milly Carlucci per averlo reso partecipe della nuova versione del talent e di nutrire nei suoi confronti una profonda stima. La Rocca ha poi parlato della sua patologia che oggi gli impedisce di esibirsi al meglio, di conseguenza non può far altro oggi che concentrarsi sulla sua salute:

“Cari amici, eccomi qui. Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati. Purtroppo, a causa di un’infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando…Ballando con le Stelle. Per lo stesso motivo, ho dovuto ritirarmi dalla tournée in Inghilterra, che sarebbe dovuta iniziare tra qualche settimana”. Così ha esordito il ballerino, ribadendo anche di aver preso una decisione che non poteva evitare.

Pasquale La Rocca: “A volte succedono cose che non possiamo controllare”

Rammaricato e dispiaciuto Pasquale La Rocca ha sottolineato che l’incidente di percorso non è dipeso da lui: “A volte, nella vita, succedono cose che non possiamo controllare e possiamo solo accoglierle e affrontarle nel miglior modo possibile. Sono grato di essere finalmente sulla strada della guarigione, con la mente già proiettata verso i prossimi progetti che mi attendono”.

Il coach di Ballando ha poi rassicurato di stare meglio, sta guarendo e spera di tornare presto al lavoro. Rocca vuole prendersi del tempo per se stesso, nelle prossime settimane penserà solo alla sua salute. Ad oggi non sembra in discussione la sua presenza alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Il coach sicuramente tornerà in pista a Ottobre, ormai è sua via della guarigione e fra qualche mese si sarà ripreso del tutto.

I ringraziamenti speciali ai fan di Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca ha poi ringraziato i fans per le attenzioni ricevute, e per i tanti messaggi d’affetto: “Grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi e pensieri che mi avete dedicato: mi hanno aiutato davvero tanto a tenere alto il morale. Adesso mi prendo il tempo necessario per guarire e tornare in perfetta forma. Vi voglio bene”.

Il coach di ballo è molto amato e i fan non hanno mancato di fargli gli auguri di pronta guarigione: “Ma con la salute non si scherza! Ritornerai più forte di prima . A presto sugli schermi di ballando! Auguri!” Ha commentato un utente. E ancora: “Adesso riprenditi il prima possibile!”