Eleonora Daniele ha salutato il pubblico a Storie Italiane, la conduttrice ha voluto dedicare un lungo momento per parlare di quest’anno appena trascorso e dei risultati ottenuti dal programma d’approfondimento di Rai1. Le parole della padrona di casa sono apparse a molti quasi un addio, da tempo, infatti, si vocifera di una sua possibile “migrazione” in un altro format e adesso i telespettatori si stanno chiedendo se non abbia voluto salutare definitivamente il programma.

La Daniele ha salutato il pubblico per l’affetto che anche quest’anno le hanno dimostrato – Storie Italiane continua a seguire un trend più che positivo – e poi si è rivolta allo staff che l’ha accompagnata in questa lunga avventura. Sono state parole talmente commosse che più di una persona ha ipotizzato un addio della conduttrice.

Eleonora Daniele saluta il pubblico di Storie Italiane

Storie Italiane chiude i battenti in vista dell’estate, il programma – come molti altri format anche di altri emittenti, va in vacanza e la conduttrice ha voluto salutare il pubblico prima di questa prolungata pausa. Un saluto che arriva ogni anno da 12 anni, gli anni sotto la guida di Eleonora Daniele, ma questa volta – più delle altre – le parole della padrona di casa hanno fatto pensare a un possibile addio definitivo della conduttrice.

Il motivo? Ancor prima che Eleonora Daniele salutasse in modo commosso il pubblico, alcune indiscrezioni avevano parlato di un suo possibile arrivo a Domenica IN. Ipotesi che, però, si sarebbe potuta avverare se Alberto Matano avesse preso il posto di Mara Venier a Domenica IN. Ma in realtà è ormai noto che zia Mara sarà ancora al comando del programma della domenica, che però tornerà con alcuni cambiamenti, sarà più corale e la conduttrice probabilmente sarà affiancata da altri conduttori.

Dunque, al momento, Matano dovrebbe restare al suo posto, anche se a viale Mazzini si vocifera di nuovi impegni più stimolanti per lui, dopo la lunga conduzione di Domenica IN. Così la Daniele tornerebbe tra le prime file per prendere il suo posto. Chiaramente si tratta solo di ipotesi che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma intanto le parole della conduttrice di Storia Italiana avrebbero alimentato queste voci.

Ad ogni modo Eleonora Daniele può dirsi più che soddisfatta della stagione televisiva che si è appena conclusa, Storie Italiane ha raggiunto ottimi ascolti anche quest’anno e proprio per questo si è iniziata a ipotizzare una sua “promozione”. Le varie voci parlano, poi, di un arrivo di Milo Infante al suo posto, anche lui reduce del successo di Ore 14, programma che ha dato grandi soddisfazioni al giornalista e alla Rai in generale. Per sapere cosa accadrà nella prossima stagione televisiva dovremo attendere la presentazione del prossimo palinsesto, sollo all’ora sapremo come la Rai ha deciso di collocare i suoi conduttori di punta.