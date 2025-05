Lutto a Mediaset, la grande azienda diretta da Piersilvio Berlusconi è stata colpita da un dramma che ha toccato tutti i dipendenti dell’emittente. La notizia è stata data in diretta tv e ha toccato diversi personaggi della rete: sia quelli che lavorano davanti alle telecamere che quelli che operano dietro le quinte, ma anche nella dirigenza. Il che conferma il senso di unità e di famiglia condiviso dai lavoratori del Biscione. Del resto Silvio Berlusconi ha sempre fatto sentire ogni singolo dipendente accolto e ben voluto.

Il lutto inaspettato ha lasciato tutti interdetti. Personaggi come Federica Panicucci, ma anche Antonio Ricci e Nicola Porro hanno reso pubbliche le proprie condoglianze. Molti conduttori si sono fatti portavoce di intere redazioni e di uno staff addolorato. La perdita riguarda una persona che era molto legata ad alcuni programmi, moglie di uno dei dirigenti Mediaset maggiormente accreditati, ben voluto e stimato da tutti: dalle showgirl, ai giornalisti, ma anche cameramen e tutte le maestranze.

Si tratta del vicedirettore di Mediaset Andrea Delogu che ha perso la moglie Sabrina Giuliodori. Prima a dare l’annuncio Federica Panicucci durante la diretta di Mattino 5: “Tutta Videonews, tutti noi di Mattino Cinque ci stringiamo al nostro caro Andrea, lo abbracciamo forte, così come ai suoi figli, Leonardo e Giulia, e a tutta la famiglia. Con questa brutta notizia dobbiamo chiudere adesso, ci vediamo domani. Grazie per averci seguito come sempre”, Si è associato al cordoglio anche Francesco Vecchi.

Piersilvio Berlusconi, condoglianze pubbliche a Andrea Delogu

Inevitabili le condoglianze pubbliche di Piersilvio Berlusconi e dei suoi fratelli. L’AD di Mediaset ha rivelato tutta la sua profonda vicinanza a Delogu sulle pagine de Il Corriere della sera: “Pier Silvio si stringe con tutto il suo affetto e la sua amicizia al caro Andrea Delogu, profondamente addolorato per la scomparsa dell’amata moglie e compagna di vita, Sabrina Giuliodori”. Messaggio a cui ha fatto seguito quello di Marina:

“Il presidente Marina Berlusconi, l’amministratore delegato Danilo Pellegrino, i dipendenti e i collaboratori di Fininvest partecipano al lutto del dottor Andrea Delogu per la scomparsa della moglie Sabrina Giuliodori”. Parole che confermano il rapporto di stima e profonda amicizia della famiglia Berlusconi con il vicepresidente di Mediaset, e che mirano a non farlo sentire solo in questo difficile momento.

Il cordoglio di Gianluigi Nuzzi e dello staffi di Striscia la Notizia

Il vicedirettore di Mediaset Andrea Delogu ha ricevuto anche il messaggio di cordoglio di Quarto Grado e dello staff di Striscia la Notizia. I due programmi hanno inviato il loro messaggio durante la messa in onda e si sono detti dispiaciuti per la grave perdita. “Profondamente addolorati, Antonio Ricci e tutta Striscia la notizia sono vicini ad Andrea Delogu per la perdita della cara moglie Sabrina Giuliodori”.

E’ evidente che la signora Giuliodori era molto amata a Mediaset, era un volto famigliare e godeva dell’affetto di diversi personaggi tv. Nicola Porro ha ricordato con affetto la donna, sottolineando quanto era gradita la sua presenza ogni volta che faceva visita in studio. I funerali si sono tenuti il 28 Maggio a Milano in piazza San Fedele, numerosi in presenti che hanno reso omaggio a Delogu e la sua famiglia.