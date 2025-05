L’amato show si prepara a salutare il grande pubblico e adesso per l’azienda del Biscione potrebbero esserci dei problemi. Una rivoluzione nella programmazione, che lascerà senza parole il pubblico. Mediaset dovrà così affrontare un altro problema in un momento in cui gli ascolti non sembrano essere tanto soddisfacenti. Dopo la brusca interruzione di The Couple, il reality sulle coppie condotto da Ilary Blasi, che è stato cancellato senza che fosse mandata in onda la finale, pare che anche l’Isola dei Famosi “non navighi nell’oro” degli ascolti.

E adesso la chiusura del programma di punta di Canale Cinque potrebbe rendere ancora più difficile la situazione. Da tempo si parla di un calo degli ascolti in Mediaset per diversi programmi che in passato sono stati un successo. Se da un lato ci sono le soap operas turche che sono sicuramente un cavallo di battaglia e si sono rivelate “le galline dalle uova d’oro”, dall’altro alcuni dei programmi cult hanno avuto un calo vertiginoso degli ascolti.

Cosa sta accadendo in Mediaset e quale programma non va più in onda

A salutare il pubblico, in vista della pausa estiva, è il programma Uomini e Donne. Il daiting show di Maria De Filippi è uno dei pilastri fondamentali di Canale Cinque, che registra ascolti vertiginosi pur trovandosi in una fascia oraria difficile. Per il grande finale, quello in cui sarà mandata in onda la scelta di Gianmarco Steri, il daiting show sbarcherà in prima serata.

L’ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, sarà trasmessa venerdì sera alle 21.40, subito dopo il finale di Striscia la Notizia. Il programma di Maria De Filippi prenderà il posto – eccezionalmente – di Tradimento e la soap slitterà alle 23. Per il pubblico di Canale Cinque venerdì sera sarà un momento importante, potrà guardare sia lo show della De Filippi che l’amatissima serie che sta appassionando moltissimi telespettatori.

Subito dopo questo doppio appuntamento speciale, Uomini e Donne andrà in vacanza e Canale Cinque dovrà fare i conti con un’assenza che, dal punto di vista degli ascolti, sarà importante. Al posto dello show di Maria De Filippi ci sarà un’altra soap turca, La forza di una donna, che potrebbe conquistare sempre più telespettatori. Al momento, però, ci sono diversi “cali” da affrontare, come quello che sta interessando L’Isola dei Famosi.

Il reality condotto da Veronica Gentili quest’anno fatica a decollare e i ripetuti abbandoni da parte dei naufraghi sicuramente non stanno facendo bene alla “salute del programma”. La produzione, infatti, starebbe pensando a come risollevare gli ascolti, scongiurando così l’ipotesi di una chiusura anticipata, proprio com’è accaduto per The Couple, che si è concluso con il peggior record negativo della storia di Mediaset.

Prima dell’addio, però, Uomini e Donne si prepara a fare il boom di ascolti in prima serata. Già in passato era stato fatto quest’esperimento e, com’era prevedibile, ottenne un grandissimo successo.