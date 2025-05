Alberto Matano verrà sostituito? Il conduttore potrebbe uscire presto dallo studio de La Vita in Diretta. Ecco chi lo sostituirà.

Il conduttore è sicuramente uno dei volti più amati del piccolo schermo, e negli anni ha saputo costruirsi una strada che lo ha condotto verso il successo. Alle spalle ha infatti una carriera degna di nota e, dopo aver condotto il Tg1, è passato al timone del programma quotidiano La Vita in Diretta, di cui è il protagonista indiscusso ormai da anni. A catturare l’attenzione dei fan è stata anche, negli ultimi anni, la sua vita sentimentale: è infatti felicemente sposato con Riccardo Mannino, e ad officiare alle loro nozze è stata l’amica e collega Mara Venier.

In modo del tutto inaspettato il presentatore sta per essere “sostituito” nello studio de La Vita in Diretta. Ecco chi ci sarà al suo posto.

Chi sostituisce Alberto Matano su Rai 1

La stagione televisiva 2024/2025 sta per concludersi, e stanno per arrivare le tanto attese vacanze estive. Nei giorni scorsi c’è stata la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti estivi Rai, e per l’occasione è stato annunciato un valido sostituto di Matano, anche se solo per il periodo estivo. Il 2 giugno – dalle ore 17.10 – partirà infatti l’Estate in Diretta, la versione estiva dello storico programma Rai condotto da Alberto Matano. Al suo posto ci saranno infatti Gianluca Semprini e Greta Mauro, con la preziosa collaborazione di Gigi Marzullo che farà qualche intervento e che sarà il nuovo protagonista di questo spazio televisivo.

Anche in questa occasione, il contenitore pomeridiano racconterà qualcosa in più sull’attualità odierna, ma lascerà anche spazio agli ospiti in studio. Non verranno inoltre tralasciati gli argomenti di costume e di spettacolo. Non mancheranno inoltre le sorprese per il weekend estivo. Dal 7 giugno tornerà infatti su Rai 1 Unomattina Weekly, che vedrà come protagonisti Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi, che si connetteranno con gli italiani il sabato dalle ore 8.30 fino alle 10.30, mentre la domenica dalle ore 8.20 alle 9.25.

Dal 7 giugno ci saranno invece Linea Verde Illumina – Sport e Salute, uno spazio che sarà interamente dedicato alle abitudini di vita sana e che sarà condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso, insieme ai grandi protagonisti dello sport. Linea Verde avrà invece due versioni: Linea Verde Sentieri condotto da Lino Zani e Giulia Capocchi e Linea Verde Estate con Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi, ogni domenica dal 15 giugno.