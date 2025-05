La coppia ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne: un amore travolgente nato davanti alle telecamere di Canale 5

Una delle coppie che più hanno colpito i telespettatori del dating show di Maria De Filippi è senz’altro quella formata da Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio. E sempre i telespettatori, oggi, a distanza di mesi dalla loro uscita dal programma si chiedono che fine abbiano fatto.

I due infatti, dopo aver abbandonato gli studi mano nella mano, sono spariti dai radar mediatici, alimentando dubbi e sospetti sulla solidità della loro relazione. L’assenza di aggiornamenti ha fatto il resto, spingendo i follower più attenti a interrogarsi sul destino della coppia.

A riaccendere i riflettori su di loro ci hanno pensato alcune indiscrezioni circolate sul web e rilanciate da Lorenzo Pugnaloni che rispondendo alla domanda di un follower, ha parlato di una presunta crisi tra i due: “Me ne frega meno di zero, ma ci sarebbe una crisi fortissima. I due sono vicini alla rottura”.

Claudia e Giorgio sono in crisi?

La storia d’amore tra Claudia e Giorgio è arrivata inaspettata. La dama prima di cadere tra le braccia del 39enne napoletano ha avuto una frequentazione con un cavaliere noto del parterre maschile del Trono Over, Diego Tavani, finita per incompatibilità di carattere. Giorgio invece non diede subito l’esclusiva a Claudia frequentando intanto altre dame.

“Io sono diventato molto diffidente nelle persone, quando inizio a sentire qualcosa ho il brutto vizio di limitarmi…È una sorta di tutela nei miei confronti. Però lei è riuscita, molto più velocemente rispetto a me, ad abbattere questi muri. Io li ho abbattuti pian piano. Un momento importante è stato questo fine settimana in cui ci siamo vissuti molto di più, dove anche lei si è aperta con me”. Ha spiegato in un secondo momento. La coppia ha preferito approfondire la relazione fuori dal contesto televisivo ma ad un certo punto le voci sulla presunta crisi tra si sono fatte insistenti.

A colpire ancora di più è stata la loro assenza durante il finale di stagione del programma: mentre altre coppie nate negli studi di Canale 5 hanno fatto ritorno per aggiornare il pubblico sul prosieguo delle loro storie, di Claudia e Giorgio nessuna traccia. Questo silenzio ha rafforzato i sospetti, trasformando il loro nome in uno dei più chiacchierati tra quelli legati al parterre del trono over.

Ma a sgomberare il campo da ogni dubbio ci ha pensato la stessa Claudia D’Agostino, che ha scelto il modo più diretto per smentire le voci: i social. Il 25 maggio, l’ex dama ha pubblicato una storia su Instagram che ha chiarito definitivamente lo stato della relazione. Nel video, si vede Giorgio portare a spasso il loro cane, con Claudia che accompagna le immagini con un commento ironico: “Che stupenda crisi. Gli altri inventano”. Una frase semplice, ma tagliente, che smonta ogni ipotesi di rottura. La coppia sembra aver preferito vivere lontano dai riflettori televisivi, almeno per ora.