In vista della stagione estiva la Rai, come di consueto, mette mano ai palinsesti. Diversi i programmi cult che vanno in vacanza per tornare a Settembre, questo anche perché il pubblico, durante la bella stagione, non è così numeroso. Ma qual è la nuova programmazione della rete di stato? La Rai ha introdotto nuovi format e ha apportato novità che possono essere considerate interessanti? I cambiamenti sono diversi, ma non del tutto rivoluzionari, e prevedono l’arrivo di nuovi volti, alcuni considerati decisamente inaspettati.

Il 2 Giugno, come di consueto, debutto UnoMattina Estate, format che ha il suo pubblico consolidato e che raccoglie il testimone dalla versione che va in onda tutto l’anno. Alla guida del contenitore mattutino della Rai ci sarà niente meno che Alessandro Greco e Carolina Rey. Greco è reduce dall’esperienza dello scorso anno, esperienza dove non ha raccolto molti consensi, mentre la Rey è un debutto.

Sempre nel giorno di festa partirà Camper in viaggio, condotto da Tinto, Alessia Mancini e il veterano Umberto Broccoli. Nel pomeriggio il palinsesto Rai prevede il debutto di Estate in diretta che sarà guidato da Gianluca Semprini e Greta Mauro, previste anche le presenze occasionali di Gigi Marzullo. Il format debutterà il 30 Giugno. Il palinsesto estivo della Rai è decisamente variegato anche se non sembrano esserci grandi novità. Sono stati infatti confermati una serie di programmi consolidati condotti personaggi famigliari al pubblico.

Reazione a Catena e Linea verde estate: quando debuttano

La dirigenza Rai ha puntato sul sicuro scegliendo format di successo che già lo scorso anno si sono rivelati vincenti. Sono state apportate alcune modifiche, ma la missione di ogni programma non è cambiata. Tuttavia sono stati scelti dei volti nuovi, che militano in tv ma non in Rai. Durante l’Estate andrà in onda anche Linea Verde Estate che sarà da Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi e Unomattina Weekly che sarà guidato da Lorella Boccia, new entry, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi.

Pino Insegno è stato confermato alla conduzione di Reazione a Catena. Il noto quiz game leader degli ascolti del preserale estivo di Rai Uno tornerà ad allietare il pubblico. Inizia l’8 Giungo e andrà avanti oltre l’Estate, la Rai ha puntato molto sul format portato al successo da Marco Liorni. Il nuovo palinsesto rivela che La Vita in diretta sta per andare in vacanza e così anche Uno Mattina, i due format torneranno subito dopo la fine delle vacanze.

Palinsesti Rai 2025-26: le indiscrezioni

La dirigenza Rai per ora non ha rivelato quali saranno i palinsesti della prossima stagione tv. Oltre ai programmi consolidati come Uno Mattina e La vita in diretta, non mancheranno le prime serata. Alcune indiscrezioni riguardano il futuro di Domenica in. Mara Venier sembra determinata a non tornare in onda a Settembre, il suo ritiro appare oggi un dato certo: ma chi la sostituirà?

Si è parlato della possibilità che Elisa Isoardi occupi quella fascia oraria con un apposito format, ma anche che il contenitore della domenica abbia un’altra conduttrice. Diversi i nomi fatti, ma per il momento non c’è nessuna ufficialità: tuttavia il caso sta appassionando gli addetti ai lavori. Dopo il successo di Stefano de Martino a Affari Tuoi, non è escluso che la dirigenza di rete punti ad un volto nuovo, giovane, e talentuoso.