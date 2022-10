Antonino Spinalbese si è sfogato contro Edoardo Donnamaria, che lo avrebbe definito “mezzo padre” di sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria sono ai ferri corti e al GF Vip l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è sfogato con Antonella Fiordelisi spiegando perché, per lui, è come se il coinquilino non esistesse.

“Edoardo mi ha nominato dopo che per tre settimane stavamo insieme fino alle sei del mattino, dove io venivo a dare i consigli prima a te e poi a lui. Mi ha portato di là e ha detto: “Nomino Antonino perché è la persona meno vera della casa”, ha tuonato Antonino, svelando anche che Edoardo lo avrebbe definito “mezzo padre” di sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese contro Edoardo Donnamaria

Volano scintille tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria nella casa del GF Vip e, nelle ultime ore, l’ex compagno di Belen ha tuonato contro il coinquilino, che a suo dire lo avrebbe definito “mezzo padre” di sua figlia Luna Marì (rimasta a vivere con Belen e Stefano De Martino dopo la loro separazione).

“E non è finita. Cosa ha fatto? Dopo che io ho scherzato con te, dopo quel gesto di là in magazzino…in più cos’è che ha detto di là, “Antonino è un mezzo padre”, dicendo “Ma no, è giuridica come frase”. Sì, ma qual era la sua intenzione? Tutti quanti giudicano sempre e solo me“, ha tuonato Antonino, affermando anche di considerare Edoardo come “già eliminato” per lui all’interno della Casa. I due riusciranno a chiarirsi prima delle prossime eliminazioni?

