Dopo la solidarietà ricevuta nei giorni scorsi Jessica Morlacchi si è trovata a fare i conti con insulti e critiche per la sua replica a Memo Remigi.

Memo Remigi è stato cacciato dalla Rai per aver palpeggiato Jessica Morlacchi in diretta tv e in queste ore la cantante, che inizialmente aveva ricevuto solidarietà per quanto accaduto, è stata bersagliata dai fan dell’ex collega in merito a quanto accaduto. La Morlacchi ha replicato con un “dito medio” simbolico ai suoi haters, che in queste ore le hanno scritto:

“Ringrazia Memo Remigi per la pubblicità, prima non ti conosceva nessuno, comunque sarai sempre quella che per farsi vedere ha sporcato l’immagine di un uomo”, e ancora: “Dovresti difendere il grande Memo! Se non veniva fuori questa storia te la tenevi la paccatina perché così eravate soliti scherzare. Ora per non passare per una poco di buono fai la parte della molestata? Dovevi denunciare prima se davvero ti avesse infastidito”.

Dopo aver ricevuto la solidarietà generale per quanto a lei accaduto a Oggi è un altro giorno (dove è stata palpata in diretta da Memo Remigi, in seguito cacciato dal programma) Jessica Morlacchi è stata presa di mira dagli haters via social, che l’hanno accusata di aver sfruttato la vicenda per ottenere visibilità. La cantante, indignata, ha replicato con il suo “dito medio” e ha scritto nelle sue stories:

“Come cresceranno ‘confuse’ le vostre figlie… Sono davvero dispiaciuta. Ricordatevi cari geni che la confidenza verbale è una cosa. Le mani vanno tenute in tasca. E a tutti voi che mi state mandando questi messaggi vi mando un gesto internazionale”. Memo Remigi, nel frattempo si è scusato pubblicamente e ha replicato alle accuse nei suoi confronti affermando che il suo sia stato un gesto “involontario”.

