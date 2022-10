Elenoire Ferruzzi si è sfogata via social dopo che sua madre è finita in ospedale a seguito degli insulti e delle minacce a lei rivolti.

Elenoire Ferruzzi ha lasciato la casa del GF Vip tra grande clamore e polemiche generali e lei stessa ha fatto sapere di aver ricevuto pesanti ripercussioni che si sarebbero abbattute anche su sua madre, finita in ospedale per la preoccupazione dovuta alle minacce e agli insulti da lei ricevuti. “Dalla mia uscita dalla casa del Grande Fratello sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti… Rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?”, ha tuonato Elenoire nelle sue stories.

Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi: la madre in ospedale

La partecipazione di Elenoire Ferruzzi al GF Vip si è conclusa con un’eliminazione e, soprattutto, con grandi polemiche da parte del pubblico. A quanto pare in molti non hanno gradito il modo in cui l’ex concorrente si è comportata con alcuni dei suoi coinquilini (e in particolare con Marco Bellavia e con Nikita Pelizon) e per tutta risposta l’hanno riempita d’insulti e persino minacce via social.

L’ex gieffina si è sfogata nelle sue stories e ha fatto sapere che sua madre sarebbe addirittura finita in ospedale per la preoccupazione nei suoi confronti. Al momento non è dato sapere quali siano le condizioni della mamma di Elenoire Ferruzzi ma senza dubbio lei è estremamente preoccupata per le condizioni della donna, a cui è molto legata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG