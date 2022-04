Antonella Elia ha avuto un’accesa lite con Flavia Vento a La Pupa e il Secchione. Le due se ne sono dette di tutti i colori.

A quanto pare non corre buon sangue tra Antonella Elia e Flavia Vento e infatti a La Pupa e il Secchione le due hanno avuto un’accesa lite. La Elia ha accusato la showgirl di essere una codarda e l’ha anche invitata a cercarsi un lavoro che non fosse in tv, Flavia Vento ha replicato snocciolando i suoi molti impieghi lavorativi. “Detesto i fuggitivi e le persone che non sanno prendersi le responsabilità delle proprie scelte, che cambiasse lavoro“, ha dichiarato Antonella Elia, mentre la Vento ha replicato: “Prima di tutto volevo dire che non ti conosco e che non ho mai parlato con te, sai cosa vuol dire la parola odio? Ti odio? Ti faccio così tanto effetto? Suscito per te dei sentimenti? Sei una strega cattiva, ma purtroppo sai come finiscono le favole?“.

Antonella Elia contro Flavia Vento: la lite

Antonella Elia ha avuto un’accesa lite con Flavia Vento, che ha accusato di essere codarda (per via dei suoi ritiri lampo dai programmi tv). La showgirl e opinionista ha anche invitato la Vento a trovarsi un nuovo impiego al di fuori della tv, e lei ha replicato con uno sfogo al vetriolo. Le cose tra le due miglioreranno nelle prossime puntate de La Pupa e il Secchione?

“Comunque non ti odio, mi fai solo pena. Ora però smettila di starnazzare come una gallina. Non voglio istigare nessun tipo di sentimento negativo. Voglio però consigliarti un lavoro: vai in campagna e coltiva la terra“, ha tuonato Antonella Elia, mentre Flavia Vento ha replicato: “Bella io ho fatto tanti lavori non ho fatto solo reality. Ho fatto teatro, ho fatto cinema, ho condotto tanti programmi…”

