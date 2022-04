Alessia Macari ha replicato alle critiche a lei rivolte per via del profilo Instagram di sua figlia neonata, Neveah.

La piccola Neveah Kragl, figlia di Alessia Macari e Oliver Kragl, è diventata una vera e propria star dei social – nel vero senso della parola – non appena è nata: l’ex Ciociara infatti le ha aperto un profilo personale su Instagram dove è solita condividere gli scatti più belli della bambina. A chi l’ha criticata per il fatto di aver esposto ai social sua figlia appena nata, la Macari ha risposto che il suo profilo Instagram le servirebbe per far sentire più vicini i parenti esteri alla bambina (visto che per ovvie ragioni non potrebbero farle costantemente visita).

Alessia Macari: il profilo Instagram della figlia

A pochi mesi dalla sua nascita la piccola Neveah Kragl ha già un profilo personale su Instagram, e ovviamente la questione ha fatto sì che si scatenasse una bufera contro sua madre, Alessia Macari. La moglie di Oliver Kragl ha specificato di aver voluto aprire un profilo Instagram per sua figlia così che i suoi parenti in Irlanda possano vedere le foto e i video della sua quotidianità (cosa che altrimenti non sarebbe possibile a causa della distanza). La sua risposta sarà bastata a placare le polemiche?

Nei mesi scorsi Alessia Macari è stata aspramente criticata dai fan dei social anche per aver affermato di non essere intenzionata ad allattare sua figlia.

