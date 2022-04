Mentre la notizia del suo addio a Lulù sta facendo il giro dei social, Manuel Bortuzzo è stato avvistato in compagnia della sua ex.

Manuel Bortuzzo ha annunciato a mezzo social la fine della sua storia con Lulù Selassié e, a seguire, è apparso in alcune stories mentre era in compagnia della sua ex, Federica Pizzi. Al momento il nuotatore non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e non è dato sapere se quello tra i due sia un ritorno di fiamma o un incontro avvenuto per caso.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo insieme all’ex fidanzta

Mentre sui social ha generato enorme clamore la notizia del suo addio a Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha trascorso una serata in compagnia degli amici e – stando a quanto riporta Fanpage – insieme a lui sarebbe stata presente anche l’ex fidanzata, Federica Pizzi. Al momento Manuel non ha confermato né smentito la notizia, mentre la sua ex fidanzata ed ex concorrente del GF Vip ha lasciato intendere che sarebbe stato a causa dei genitori di Manuel se la loro storia sia naufragata.

“La notizia è vera, mi dispiace ovviamente. Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia”, ha precisato Lulù attraverso i social.

