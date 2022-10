Angelina Jolie avrebbe ufficialmente denunciato Brad Pitt per percosse e maltrattamenti contro di lei e i loro figli.

Secondo il New York Times Angelina Jolie avrebbe presentato in tribunale una denuncia formale contro l’ex marito Brad Pitt, che a suo dire avrebbe picchiato e addirittura “strozzato” i suoi figli durante una loro furibonda lite in aereo. La vicenda era stata già trapelata alcuni mesi fa e in tanti si chiedono cosa ci sia di vero.

Angelina Jolie: le accuse contro Brad Pitt

A quanto pare la battaglia legale e mediatica tra Angelina Jolie e Brad Pitt non sembra placarsi: l’attrice questa volta avrebbe presentato una denuncia formale contro l’attore, da lei accusato di aver picchiato e strozzato i suoi figli durante una loro lite in aereo (alcuni dei ragazzi si sarebbero messi in mezzo ai due genitori al fine di separarli e proteggere la loro madre).

Negli ultimi anni sono circolate numerose e controverse indiscrezioni in merito alla causa tra i due e sembra anche che Maddox, uno dei loro figli adottivi, abbia testimoniato contro l’attore in merito alla vicenda e abbia deciso di non adottare più il cognome del padre proprio perché deluso dal suo comportamento. Brad Pitt ha negato le accuse, ma in un’intervista a GQ ha confessato che il suo matrimonio con Angelina sarebbe finito a causa sua e dei suoi problemi di dipendenza da alcol.

