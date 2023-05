Elisa Visari e Andrea Damante saranno genitori? I due sono stati avvistati insieme e l’attrice sembrava avere un pancino sospetto.

Andrea Damante e Elisa Visari sembrano aver ritrovato la serenità e sono arrivati insieme alla premier di The Ferragnez 2, evento a cui hanno partecipato numerosi altri vip. Come se non bastasse la modella ha sfoggiato quello che per molti sarebbe sembrato un pancino sospetto e in tanti sono in attesa di sapere se lei e il fidanzato confermeranno o smentiranno le voci in merito all’arrivo del loro primo figlio.

Andrea Damante e Elisa Visari: il pancino sospetto

Nelle ultime ore sui social sono circolate sempre più numerose indiscrezioni in merito a una presunta gravidanza di Elisa Visari, che alla premier di The Ferragnez ha mostrato un pancino sospetto.

Al momento la modella non ha commentato la questione e in tanti si chiedono se lo farà nelle prossime ore (visto che il gossip è diventato sempre più insistente). Lei e Andrea Damante sembra abbiano vissuto un periodo di crisi negli ultimi mesi, ma entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo in merito alla vicenda e, a sorpresa, sono tornati a mostrarsi insieme via social.

