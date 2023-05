Alessandro Cecchi Paone è tornato a parlare dei motivi che l’hanno spinto a dire addio all’Isola dei Famosi.

Non senza polemiche Alessandro Cecchi Paone si è ritirato all’Isola dei Famosi, dove il suo fidanzato Simone Antolini non sarebbe potuto rientrare a causa di alcune problematiche di salute. Il conduttore aveva anche apertamente protestato contro la decisione del programma di separare le coppie di naufraghi e, per questo motivo, lui aveva annunciato che – a prescindere dall’ipotetico ritorno di Simone in gioco – si sarebbe ritirato.

“La scelta di separarsi, legittima ma contraddittoria rispetto alla linea editoriale, è arrivata in un momento terribile. Ci è stata comunicata mentre stavo accanto a Simone in terapia semi intensiva. Era collassato, aveva gravi sintomi di pressione bassa, disidratazione, esaurimento muscolare, stato saporoso, crisi notturne di bradicardia”, ha confessato a Fanpage.

Alessandro Cecchi Paone: i motivi dell’addio all’Isola

Alessandro Cecchi Paone ha rotto il silenzio sul suo addio all’Isola dei Famosi e sugli accordi che aveva preso con Mediaset per tornare all’interno del reality show (nel suo caso per la terza volta) solo nel caso in cui al suo fianco fosse sempre presente il fidanzato, Simone Antolini.

“C’erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci dividessero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash, di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all’Isola come coppia. Non sarei mai tornato per la terza volta all’Isola da solo perché l’avevo già fatta”, ha precisato il conduttore, che ha anche affermato che adesso Simone sarebbe in via di ripresa e ha aggiunto che non sarebbe mai tornato al programma come concorrente singolo. La sua risposta basterà a placare le polemiche?

