Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni e suo marito, Dj Afrojack, ha deciso di sorprenderla con un regalo da capogiro: il dj ha infatti fatto trovare all’ereditiera una lussuosa spider arancione e infiocchettata per l’occasione.

“Buon compleanno al mio sole, alla mia adorabile moglie”, ha scritto via social.

L’ereditiera Elettra Lambroghini e suo marito, Dj Afrojack, non badano a spese quando si tratta di farsi un regalo e nelle ultime ore i due hanno stupito tutti mostrando la lussuosa spider che il dj ha regalato a sua moglie in occasione del suo 29esimo compleanno.

La coppia sembra essere più unita e affiatata che mai e di recente la stessa Elettra Lamborghini ha svelato quale sarebbe il suo segreto per avere un rapporto felice con suo marito nonostante entrambi si trovino spesso distanti per motivi di lavoro. La coppia ha anche confessato che, almeno per il momento e per via dei rispettivi impegni di lavoro, non avrà dei figli. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più su di loro e sulla loro vita insieme.

