Luciana Littizzetto ha commentato quanto scritto via social da Salvini dopo l’addio suo e di Fazio alla Rai.

Domenica scorsa Luciana Littizzetto e Fabio Fazio hanno annunciato ufficialmente il loro addio alla Rai e a Che Tempo Che Fa. Il comunicato era stato riportato via social da Matteo Salvini, che l’aveva commentato scrivendo: “Belli ciao”. In queste ore la comica Luciana Littizzetto ha commentato l’episodio al Salone del libro di Torino, dove ha detto:

“Pensa te: ‘Belli ciao’ da un vicepresidente del consiglio. […] Quando uno non ride a una battuta si prova una certa inquietudine. Succede anche a Che Tempo. […] Se in prima fila a non ridere può esserci Matteo Salvini? Ma va’, a Che Tempo Salvini non viene, la busta gliel hanno consegnata tante volte ma non viene”.

Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto replica a Matteo Salvini

Luciana Littizzetto ha replicato a quanto scritto da Matteo Salvini in riferimento all’addio alla Rai da parte sua e di Fabio Fazio, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Secondo indiscrezioni il posto lasciato vuoto dai due su Rai3 la domenica sera potrebbe essere preso da Alessandro Cattelan, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG