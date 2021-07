Rosa Di Grazia è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici. Per quanto riguarda il suo percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi, è da ricordare, sicuramente, il suo rapporto poco idilliaco con l’insegnante Alessandra Celentano. Dal punto di vista del gossip, invece, nella casetta, Rosa ha vissuto una storia d’amore con il cantante Deddy.

Una volta terminato il talent show, la storia tra Rosa e Deddy non ha avuto un seguito. Il cantante, che, dopo Amici, ha raggiunto il successo con i singoli 0 passi e La prima estate, aveva sostanzialmente ammesso la fine della relazione con Rosa in un’intervista concessa a Verissimo, ringraziandola per il suo supporto all’interno del talent show. La stessa Rosa, su Instagram, era stata più esplicita: “La storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato”.

In questi giorni, Rosa Di Grazia starebbe trascorrendo una breve vacanza a Ischia con Alessandro Zarino, volto noto per i telespettatori che seguono i programmi di Maria De Filippi. Zarino, infatti, ha partecipato sia a Uomini e Donne, come tronista, che a Temptation Island, come tentatore.

Le prove sono state fornite dal sito Novella 2000 che ha notato alcuni punti in comune tra le Instagram Stories condivise dalla ballerina e dall’ex tronista.

Rosa e Alessandro, infatti, hanno condiviso dei video girati all’interno dello stesso ristorante e, successivamente, sullo stesso yacht.

Ciò porta a due ipotesi: la nascita di una nuova storia d’amore o una semplice vacanza tra amici, presumibilmente anche in compagnia di altre persone.

Di seguito, trovate le Instagram Stories pubblicate da Novella 2000.