Stefano Sala: “Tale e quale show? Programma che puoi fare a fine carriera” (video)

Nelle scorse ore, Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, ha risposto, alle tante curiosità dei propri followers su Instagram. In particolare, il modello ha rivelato il proprio punto di vista su un programma come ‘Tale e quale show‘ a cui parteciperebbe in un determinato periodo della sua vita professionale.

Ecco il proprio pensiero sulla trasmissione condotta da Carlo Conti:

Perché credo che sia un programma che puoi fare a fine carriera… e non credo sia un programma adatto a me. Nel senso: sei mascherato, devi imitare la voce di altri, preferisco farlo più avanti.

In queste ore, Sala sta trascorrendo qualche giorno di relax con Francesco Monte che ha preso parte allo show di Rai1, nel 2019, in qualità di concorrente. Memorabili le sue imitazioni di Mahmood (su ‘Soldi’) ed Ed Sheeran (sulle note di ‘Perfect’).

Sul web, invece, i maligni hanno letto questa risposta come una velata frecciatina a Pierpaolo Pretelli che è uno degli 11 protagonisti di ‘Tale e quale show’.

Nelle scorse settimane, il popolo del web si è interrogato sui possibili (e smentiti) motivi dell’unfollow di Giulia Salemi. Nessuna amicizia interrotta, quindi!? Le vie del gossip sono infinite…