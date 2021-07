Incendi in Sardegna: le reazioni dei vip sui social

Negli ultimi giorni, la Sardegna è stata colpita da una serie di devastanti incendi che hanno bruciato migliaia di ettari di vegetazione e costretto centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni e attività. Sui social, sono arrivati i messaggi di molti personaggi dello spettacolo.

Eccone alcune:

View this post on Instagram

View this post on Instagram

La verità è che è davvero difficile commentare quello che sta succedendo nella mia amata Terra. Fa male, fa sempre troppo male leggere di ettari ed ettari di macchia mediterranea, anche antica di secoli, persa per sempre. Ci trema l’anima pensando a chi ha e sta perdendo tutto, piange il cuore a sapere di tanti animali morti tra le fiamme e tutti vorremmo abbracciare quei cani pastore che hanno provato a difendere le loro greggi a discapito della loro Vita. Sarebbe bello essere tutti come loro: fedeli alla nostra Madre Terra, onesti sino alla fine e coraggiosi. Se qualcuno sa di chi è la colpa parli e chiedo al nostro Governo oltre all’aiuto concreto per queste zone così terribilmente martoriate dall’ignoranza di pochi soprattutto PENE SEVERISSIME a chi causa inferni come questo #ForzaSardegna ❤️. Grazie a tutte le persone che stanno aiutando sul campo, Vigili del Fuoco, aiuti arrivati via aerea, enti varie che si stanno occupando di aiutare le persone e gli animali.

Io ho il cuore spezzato.