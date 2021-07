Aka7even nega una foto ai fan? La smentita

Chi mi conosce sa come sono.

Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti.

Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo.

Vi voglio sempre bene ✌🏻💕

— Aka 7even (@Aka7evenreal) July 26, 2021