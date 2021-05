Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati? L’indiscrezione (video)

Deddy, protagonista dell’ultima edizione di ‘Amici‘, in questi giorni, è in giro per l’Italia, per promuovere il primo album che porta per titolo, ‘Il cielo contromano’. Durante un incontro con i fan, il giovane cantautore ha risposto sul rapporto con Rosa Di Grazia, la ballerina di Lorella Cuccarini, con cui ha iniziato una relazione all’interno della scuola di Maria De Filippi:

Come vanno le cose con Rosa? Con lei in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene.

Su Twitter, i fan della coppia si sono scatenati avvalorando due ipotesi plausibili: la rottura definitiva o una temporanea separazione per via della lontananza e dei rispettivi impegni lavorativi.

Qualche giorno fa, ospite di ‘Verissimo’, l’interprete torinese ha speso parole di affetto e grande stima umana e professionale nei confronti della danzatrice:

Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello.

Nel frattempo, Deddy, proprio poche ore fa, ha annunciato, durante una diretta Instagram, ha annunciato che, presto, andrà a convivere con Aka7even (che ha archiviato definitivamente la storia con Martina Miliddi). Due single sotto lo stesso tetto alla ricerca del vero amore?