L’Isola dei Famosi 15, Gilles Rocca: “Il rifiuto del bacio a Francesca Lodo? Una presa di posizione”

A distanza da alcune settimane dall’uscita definitiva da ‘L’Isola Dei Famosi 15‘, Gilles Rocca, in una lunga intervista, al settimanale ‘Novella 2000’, per la prima volta, ha spiegato i motivi per cui non ha baciato in apnea Francesca Lodo per ottenere una ricompensa gastronomica. Non c’entrerebbe nulla l’ipotetica gelosia della fidanzata Miriam Galanti:

Sono abituato a baciare attrici per lavoro e non è certo un bacio a stampo che mi spaventa. Il mio rifiuto è stata una presa di posizione perché non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo “oh quanta passione” o cose del genere. Come ho potuto ho voluto mandare messaggi d’amore alla mia fidanzata, e quella era una buona occasione. Aggiungo anche che Miriam, la mia danzata, non è gelosa. L’ho fatto esclusivamente perché non avevo voglia di partecipare alla “grande abbuffata”.

L’attore, inoltre, ha qualcosa da (ri)dire su Tommaso Zorzi, con cui ha litigato durante la sua permanenza in Honduras per, poi, chiarire ogni dinamica una volta rientrato in Italia: