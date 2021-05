Filippo Bisciglia: “Non mi sposo” (video)

Filippo Bisciglia, ospite dell’ultimo appuntamento con ‘Casa Chi’, ha risposto ad alcune domande sulla nuova edizione di ‘Temptation Island’, in partenza, in prima serata su Canale 5. Il conduttore ha confidato, per la prima volta, che, nel corso delle varie edizione, ha cercato sempre di tenere un ruolo Super Partes anche di fronte a coppie troppo ‘focose’:

In quel momento io sono il loro condente e cerco di rimanere Super Partes. Negli anni ho capito di non dare un giudizio subito al primo o secondo falò. Mi è successo spesso di cambiare opinione durante il percorso dei ragazzi. Se pensavo che aveva ragione la danzata dopo 15 giorni cambiavo completamente opinione e davo ragione al danzato. Non si può capire subito anche perché c’è chi si apre prima e chi si apre dopo.

Dopo l’addio di Pupo e la mancata riconferma di Antonella Elia come opinionisti della prossima stagione del ‘Grande Fratello Vip’, Bisciglia esclude, al momento, una sua candidatura:

Siccome mi conosco potrei essere molto pericoloso e quindi è meglio che non faccia quel ruolo perché non mi trattengo le cose. A parte che studierei, non direi cose a caso. Starei 24 ore collegato. È un lavoro no? Antonella veniva col foglietto. Avrei paura perché mi potrebbero odiare in tanti. Non mi tengo un ciecio in bocca.

Filippo non sposerà la storica fidanzata Pamela Camassa: