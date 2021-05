Giulia Stabile è molto bella e stra-intelligente per Madame (video)

Madame, durante una diretta su Instagram, nelle scorse ore, ha risposto alle tante curiosità dei fan. La giovane cantautrice, di lunga data, di Sangiovanni, ha confessato di aver conosciuto la fidanzata, Giulia Stabile, a poche ore dalla finalissima di ‘Amici 20‘. Ecco il proprio pensiero sulla vincitrice del talent show di Maria De Filippi:

Se ho conosciuto Giulia Stabile? Sì, l’ho conosciuta stasera. Dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra, come dicono, non è vero: è stra-intelligente.