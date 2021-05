Gossip: tutte le notizie del 26 maggio

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 26 maggio 2021

Asia Argento, in una lunga intervista, rilasciata al magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha svelato che è pronta a ricucire un rapporto civile con l’ex Morgan, padre di sua figlia Anna Lou, dopo anni di incomprensioni, liti, riappacificazioni, chiarimenti:

La musica è un collante nel nostro rapporto, un amore enorme, il più grande della mia vita. Nessuno ce lo può togliere. Ora che siamo più grandi e meno scapestrati potremmo riuscire a recuperare un rapporto e farlo funzionare in modo costruttivo, cosa che da giovani non abbiamo fatto.

Il grande dolore di Iva Zanicchi per la morte del fratello

Iva Zanicchi, intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, ha ammesso di non essere riuscita a superare il dolore per la perdita dell’amatissimo fratello, morto, qualche mese fa, per il Covid-19:

Non ho potuto salutarlo e stargli vicino mentre moriva, sapendo che stava morendo. Ho provato dolori immensi per la morte della mamma e del papà, ma per come ho perduto mio fratello sono addolorata e arrabbiata.

Emanuele Filiberto e Stefano De Martino amici inseparabili: il gossip

Protagonista dell’ultima cover di ‘Novella 2000’ assieme alla figlia Vittoria, Emanuele Filiberto di Savoia ha confessato che ha stretto un legame indissolubile con l’altro coach di ‘Amici 20‘, Stefano De Martino, che continua a sentire anche fuori dal programma: