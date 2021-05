Grande Fratello Vip 6, Luigi Mastroianni concorrente? La candidatura

Luigi Mastroianni, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, in libreria con ‘Mio fratello è un gigante’, intervistato da ‘Novella 2000’, ha raccontato come ha vissuto l’ultimo anno tra vita privata (accanto ad una nuova fidanzata, Anna, conosciuta durante il lockdown e lontana dal mondo dello spettacolo). Nelle scorse settimane, il suo nome è stato associato al ‘Grande Fratello Vip 6’:

Le proposte ci sono state, ma ho preferito vivere la mia vita reale perché Uomini e Donne aveva assorbito molte delle mie energie e, poi, prima che arrivasse la pandemia, ho lavorato molto come deejay nei locali. Non mi andava di diventare un personaggio pubblico che passava da un programma all’altro senza un progetto definito. Nel corso dell’ultimo anno, anche alla luce di nuove esperienze vissute e a seguito di molte riflessioni, ho iniziato a prendere in considerazione l’idea di rimettermi in gioco.

Il deejay catanese non esclude, quindi, di entrare a far parte della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ se Alfonso Signorini e il gruppo di autori dovessero prendere seriamente in considerazione la sua candidatura: