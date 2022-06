Dopo le nozze con Lorenzo Cascino, Ambra Lombardo ha confessato che sarebbe stata contatta dal suo ex, Kikò Nalli.

Oggi Ambra Lombardo è felicemente sposata con Lorenzo Cascino, con cui è convolata a nozze con una cerimonia principesca che si è svolta a Noto. A distanza di alcune settimane dal sì, l’ex professoressa del GF ha svelato che sarebbe stata contattata dal suo ex, Kikò Nalli, poco prima delle nozze. “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato”, ha dichiarato la Lombardo al settimanale DiPiù Tv, e ancora: “Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”.

Ambra Lombardo: Kikò Nalli le ha scritto prima delle nozze

Per il momento Kikò Nalli non ha commentato quanto affermato da Ambra Lombardo sul suo conto ma, dopo le sue nozze con Lorenzo Cascino, l’ex marito di Tina Cipollari ha commentato l’evento scrivendo via social:

“Signore fino alla fine”, e ancora: “A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri”. La storia tra i due era proseguita per quasi un anno tra alti e bassi dopo la fine del Grande Fratello, e oggi sembra che Kikò abbia scelto di restare single dopo la rottura dalla professoressa.

