Can Yaman ha postato una foto in cui è ritratto senza maglietta e Valeria Marini non ha potuto fare a meno di commentarla.

Alla ricerca di maggiore privacy Can Yaman ha cambiato casa a Roma e questi giorni ha deciso di regalare ai fan alcuni scorci del suo nuovo appartamento. L’attore turco per l’occasione si è immortalato nel terrazzo della sua nuova casa mentre cucinava senza t-shirt, e ovviamente la sua foto ha fatto il pieno di like. Tra i commenti allo scatto ne è apparso anche uno di Valeria Marini, che ha inviato all’attore i suoi famosi baci stellari.

Can Yaman: la foto bollente

Stanco di ritrovarsi frotte di fan in visibilio sotto casa, Can Yaman ha deciso di cambiare appartamento e attraverso i social ha condiviso con i fan alcune foto della sua nuova dimora. In una di queste l’attore sta cucinando del salmone grazie al barbecue sul suo terrazzo e, a causa del calore, non indossa la maglietta. “Oggi pesce”, ha scritto Yaman nella didascalia alla foto, che ha presto fatto il giro dei social.

Oggi l’attore sarebbe single e lui stesso ha confessato di voler proteggere la sua privacy dopo la dolorosa rottura da Diletta Leotta (avvenuta circa un anno fa).

