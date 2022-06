Rosalinda Cannavò non ha mai fatto segreto di aver sofferto per anni di disturbi alimentari e, attraverso i social, ha condiviso un video per sensibilizzare i fan sull’argomento. “Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te. Lottate e tornate a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita”, ha scritto l’attrice.

Per la prima volta Rosalinda Cannavò ha condiviso sui social un video con le immagini scioccanti del periodo in cui ha sofferto di anoressia e ha scritto un messaggio per incentivare i fan a cercare di sconfiggere i propri disturbi alimentari.

Oggi l’attrice è più bella e felice che mai accanto al fidanzato Andrea Zenga, conosciuto nella casa del GF Vip 5 e con cui è andata presto a convivere. I due per il momento hanno deciso di non avere bambini ma l’attrice ha svelato di aver fatto congelare i suoi ovuli: “Oggi che ho quasi 30 anni e non c’è ancora in progetto quello di fare un figlio, non voglio negarmi questa possibilità. Ho pensato quest’anno di intraprendere questo percorso, il social freezing. La possibilità di congelare gli ovuli e utilizzarli in seguito quando deciderò di avere un figlio, oppure se non dovessi avere bisogno anche di donarli, dare la possibilità a qualche donna“, ha dichiarato via social l’attrice.