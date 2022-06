Mara Venier ha sbottato contro un fan che ha commentato il post per il suo anniversario di nozze con Nicola Carraro.

Mara Venier ha festeggiato i suoi primi 16 anni di nozze con Nicola Carraro e sui social ha condiviso un post per l’occasione. In tanti le hanno fatto gli auguri e le congratulazioni, ma un messaggio di un fan ha mandato su tutte le furie la conduttrice. “Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore”, ha scritto la persona in questione, mentre la conduttrice ha risposto per le rime scrivendo: “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca…te”.

Mara Venier e l’anniversario di nozze: lo sfogo

Oggi Mara Venier è felice accanto a suo marito Nicola Cararro, con cui ha festeggiato il suo 16esimo anniversario di matrimonio. Qualcuno tra i suoi fan non ha però mancato di menzionare sotto al suo post il suo celebre ex, Renzo Arbore, da cui la conduttrice si è separata nel 1997. Il messaggio del fan in questione ha mandato su tutte le furie la conduttrice, che non ha mancato di replicare senza filtri via social.

Lei e Arbore si sono separati pacificamente, ma è fuor di dubbio che oggi Zia Mara sia follemente innamorata di Nicola Carraro e che quella con il celebre conduttore resti soltanto una bella amicizia.

