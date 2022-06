Diana Del Bufalo si è concessa una vacanza in Messico e per la prima volta ha presentato ai fan la sua nuova fiamma.

L’amore è tornato a riempire la vita di Diana Del Bufalo che, in queste ore, ha postato sui social le sue prime foto in compagnia di Benjamin Walsh, un ragazzo australiano per cui avrebbe perso la testa. Non è dato sapere dove i due si siano conosciuti, quel che è certo è che si stiano godendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax in Messico.

Diana Del Bufalo in Messico con Benjamin Walsh

Diana Del Bufalo sembra aver finalmente ritrovato la felicità dopo la sua rottura da Edoardo Tavassi: la conduttrice e cantante è uscita allo scoperto con un ragazzo australiano di 20 anni di nome Benjamin Walsh, con cui sta trascorrendo una vacanza in Messico. Non è chiaro dove e quando i due si siano conosciuti ma, a giudicare dalle foto spuntate sui social, sarebbero più felici che mai. “Questa estate me la immaginavo proprio così”, ha scritto la conduttrice entusiasta.

I fan sono impazienti di saperne di più sulla sua storia d’amore e qualcuno tra di loro ha scritto: “Devi raccontarci come vi siete conosciuti”, mentre un altro ha aggiunto: “Siete proprio una bella coppia”.

