Alvin e Ilary Blasi sono amici da oltre 20 anni e secondo indiscrezioni il conduttore avrebbe un ruolo nella rottura tra la showgirl e Totti.

Alvin c’entra qualcosa nell’addio tra Totti e Ilary Blasi? L’indiscrezione è stata messa in circolazione da Dagospia e in molti, dopo il confermato addio di Ilary e Totti, hanno evidenziato alcuni scambi di messaggi tra l’inviato dell’Isola dei Famosi e proprio l’ex calciatore. Quelle tra i due erano in realtà frecciatine rivolte contro la showgirl?

Alvin

Alvin e l’addio di Totti e Ilary

Ilary Blasi e Alvin sono amici da oltre 20 anni e pertanto risulta quasi impossibile credere che la showgirl non lo avesse messo al corrente del suo imminente addio da Francesco Totti (annunciato pochi giorni dopo la fine dell’Isola dei Famosi). Senza contare che, proprio durante la messa in onda del programma tv, Alvin una volta ha citato l’ex marito della showgirl affermando:

“Aveva ragione Francesco Totti, sei unica”. Alvin ha avuto anche uno scambio di battute con lo stesso ex calciatore: sui social l’invito si era mostrato in un’immagine in cui era intento a gettare metaforicamente Ilary Blasi in mare. L’ormai ex marito della showgirl l’aveva commentato scrivendo: “Numero 1”. Quella dell’ex calciatore era in realtà una frecciatina rivolta alla moglie?

