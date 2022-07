In queste ore Belen ha postato la prima foto insieme a Stefano e, secondo indiscrezioni, lo avrebbe fatto per tenere distante una collega.

In queste ore Dagospia ha lanciato un indovinello secondo cui la showgirl Belen Rodriguez avrebbe postato sui social la sua prima foto di un bacio appassionato al marito Stefano (dopo il loro secondo ritorno di fiamma) per “rimettere al suo posto” una collega dello stesso conduttore. Al momento non è dato sapere chi sia la donna in questione e in tanti sperano di saperne presto di più.

Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino?

Belen Rodriguez è gelosa di una collega di Stefano De Martino che ha manifestato delle attenzioni non richieste al ballerino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda.

Quel che è certo è che solo ora, dopo 6 mesi dall’inizio del loro ritorno di fiamma, Belen e Stefano si sono decisi a ufficializzare il loro ritorno insieme: in queste ore infatti la showgirl argentina ha postato sui social la foto del suo bacio appassionato al marito, con cui sta trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore a Ponza. Sull’identità della misteriosa donna che Belen avrebbe sentito il bisogno di “rimettere in riga” al momento tutto tace.

