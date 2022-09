Come altri utenti via social anche l’attore Alessio Vassallo si è scagliato contro il fenomeno degli influencer al Festival di Venezia.

Moltissimi influencer sono stati invitati al Festival di Venezia in quanto testimonial di alcuni brand. La loro partecipazione non ha mancato di destare critiche, tra cui quelle dell’attore Alessio Vassallo che in particolare su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha dichiarato nelle sue stories: “Il problema è che questi fenomeni da baraccone sviliscono un posto sacro come Venezia. Un posto fatto di storia, di immagini, di rivoluzioni. E il nostro settore, la nostra categoria è silentemente complice perché siamo schiavi di quattro, cinque borsette del ca…o!”, ha dichiarato.

Alessio Vassallo

Alessio Vassallo contro gli influencer a Venezia

Alessandro Basciano ha fatto la sua proposta di nozze a Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia e, ad alcuni giorni di distanza dalla loro partecipazione alla kermesse, le polemiche non sembrano volersi placare. In queste ore sui social è intervenuto anche l’attore Alessio Vassallo (che ha recitato ne Il giovane Montalbano) e se l’è presa con i due e con la modella Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin: “Ci sono anche molti colleghi che sento che dicono: “Però, forse quella che c’ha i peli sotto le ascelle, l’altra è depressa… può essere di conforto“. (Perché poi ogni mese ne hanno una, una volta è depressa, una volta c’ha la bulimia…) Ma conforto di cosa? Sono depresso, mi aiuta leggere che una defice…e vende scarpe su Instagram”, ha dichiarato l’attore. I diretti interessanti replicheranno alle sue parole?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG