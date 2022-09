Giorgia Soleri ha mostrato via social l’enorme tatuaggio che si è fatta imprimere sulla pelle con una poesia di Joumana Haddad.

Giorgia Soleri ha deciso di farsi tatuare sulla schiena il testo di una poesia della sua poetessa preferita, Joumana Haddad. La modella a seguire ha mostrato il risultato attraverso i social e ha scritto: “Joumana Haddad magistralmente impressa sulla mia pelle”. Per realizzare il tatuaggio ci sarebbero volute ben 7 ore.

Giorgia Soleri: il tatuaggio

Dopo le polemiche da cui è stata travolta nei giorni scorsi (per alcune delle poesie contenute nel suo libro La Signorina Nessuno) Giorgia Soleri ha deciso andare avanti per la sua strada e in queste ore, via social, ha condiviso le foto dell’importante tatuaggio che si è fatta realizzare sulla schiena. La foto ha fatto il pieno di like tra i fan ma come sempre c’è anche chi ha criticato l’influencer (in particolare modo per la grandezza del tatuaggio, che copre quasi completamente la sua schiena).

Nei giorni scorsi Giorgia Soleri si è vista costretta a replicare contro alcuni dei messaggi ricevuti sul suo libro di poesie e sulla sua relazione con Damiano David dei Maneskin. La modella è stata aspramente criticata anche per aver detto di non amare il cinema (nonostante nei giorni scorsi si sia recata al Festival del Cinema di Venezia).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG