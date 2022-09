Elettra Lamborghini ha vissuto una terribile disavventura mentre si trovava a bordo di un jet privato in compagnia del marito Dj Afrojack.

Elettra Lamborghini ha raccontato tramite le sue stories via social la sua ultima, terribile disavventura. L’ereditiera si trovava a bordo di un jet privato che, una volta atterrato, non sarebbe riuscito a fermarsi a causa di un malfunzionamento dei freni (andando a finire in un prato adiacente alla pista d’atterraggio). “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare “i freni non funzionano”. Ci schiantiamo nell’erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato”, ha confessato l’ereditiera.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: l’incidente in aereo

Le ultime ore sono state particolarmente difficili per Elettra Lamborghini che, insieme a suo marito Nick Van De Wall, si è trovato a bordo di un jet con un malfunzionamento. Il velivolo fortunatamente è finito in mezzo a un prato e, grazie all’urto con il terreno, si è bloccato naturalmente. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite, ma certamente per tutti si è trattato di un grande spavento. “Non trovo ancora le parole”, ha detto Elettra Lamborghini che, a causa dei suoi impegni di lavoro, è costretta a prendere numerosi aerei a settimana. L’ereditiera cerca di separarsi il meno possibile da suo marito, Dj Afrojack, con cui è convolata a nozze nel 2020.

