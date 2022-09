È iniziato un periodo buio per Simone Antolini, il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone dopo la pubblicazione delle loro foto in barca. Ecco cosa è successo.

Scattano gli insulti per Simone Antolini, il nuovo fidanzato 23enne del giornalista e conduttore tv Alessandro Cecchi Paone. I due sono stati sorpresi insieme su una barca a Positano e le foto sono state pubblicate sulla rivista di gossip Chi. Sarebbe stato lo stesso Simone, rivela a Fanpage , a contattare su instagram Cecchi Paone dopo essersi lasciato con il suo ex ragazzo. Usciva dalla sua prima relazione omosessuale e sempre su Fanpage dice: “abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Era aprile. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge”. Ma, una volta che la loro storia è diventata pubblica, per il giovane è iniziato un periodo molto buio, sommerso da insulti e offese.

Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini risponde agli insulti ricevuti

Il ragazzo, appena 23enne, rivela alla rivista Fanpage.it: “Per me è stato il finimondo. Sono giovane e molto sensibile. Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. Sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di mio papà, conosco tutti e mi conoscono tutti: non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità.” Gli stessi genitori di Simone non sono stati contenti di scoprire attraverso un giornale della relazione del figlio con Cecchi Paone, oltre al fatto che il ragazzo non aveva ancora fatto pubblicamente coming out.

La storia con Antolini è una relazione seria? Cecchi Paone risponde così

Sempre sulla rivista Fanpage, alla domanda sulla natura della loro relazione, Cecchi Paone che aveva già commentato in precedenza, risponde: “È una bellissima storia estiva. Non viviamo nemmeno nella stessa città ma mi trovo benissimo con lui. È dolcissimo, affettuoso, abbiamo avuto un’ottima intesa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene.”

