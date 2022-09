Sonia Bruganelli cita il marito e commenta su twitter il divorzio tra Ilary Blasi e Totti. È subito polemica.

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis, è al centro di grosse critiche dopo che ha pubblicato un tweet ironizzando sul divorzio tra Ilary Blasi e Totti. La Bruganelli cita una frase del marito: “Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis”. La frase si riferisce alla notizia secondo cui Ilary avrebbe sottratto al calciatore dei preziosi rolex svuotandogli la cassetta di sicurezza.

Dopo “ La guerra dei Roses” abbiamo “ La guerra dei Rolex” cit. Paolo Bonolis 🫣🫣🫣 — sonia bruganelli (@SBruganelli) September 11, 2022

Le critiche al tweet di Sonia Bruganelli

Il tweet ha ricevuto diversi commenti divertiti e nel complesso ha ricevuto più di 300 “mi piace”. Non sono mancati però alcuni commenti di critica nei confronti del suo matrimonio con Paolo Bonolis. Un hater scrive “Voi state insieme solo per convenienza… lo abbiamo capito tutti…”, al quale la Bruganelli risponde a tono: “Ma “per convenienza di chi?” Se fosse reciproca convenienza ( con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te????”. Un altro commento dice: “Badate al vostro di matrimonio va… che sta incollato solo per questioni burocratiche!”

Bruganelli e il commento sui figli di Ilary e Totti

Il tweet di Sonia Bruganelli sarebbe stato trovato di cattivo gusto dalle persone anche perchè recentemente lei stessa avrebbe detto che ogni commento riguardo alla situazione tra Ilary Blasi e Totti sarebbe stato una ferita inferta ai tre figli della coppia: . Eppure, nonostante questo, anche lei non è riuscita a fare a meno di commentare sui social il divorzio più chiacchierato del momento.

