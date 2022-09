Chiara Ferragni e Fedez non hanno perso l’occasione di uno scatto insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al Gran Premio d’Italia di Formula 1, tenutosi all’autodromo di Monza domenica 11 settembre, erano moltissime le celebrità invitate. Il Gran Premio quest’anno coincideva con i 100 anni dell’autodromo e tra cantanti, sportivi e gente dello spettacolo, non poteva di certo mancare la coppia più famosa di instagram: i Ferragnez, che ha recentemente festeggiato il quarto anniversario di matrimonio. La coppia non ha perso l’occasione di scattare un selfie insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche lui presente in occasione dell’evento, che è diventato subito virale.

Il selfie su instagram diventa virale

È bastato pochissimo tempo perché il selfie diventasse virale sui social. Più di 600.000 di mi piace e oltre 2000 commenti. La didascalia che ha scelto Fedez per commentare la foto: “Un vero onore”. Non è la prima volta che i Ferragnez pubblicano delle foto con alte cariche di stato. Recentemente infatti, l’imprenditrice digitale aveva condiviso una foto con la senatrice a vita Liliana Segre, in occasione dell’invito al Memoriale della Shoah. Tutte foto che vengono condivise migliaia di volte sui social e che, ogni volta, ricevono centinaia di migliaia di interazioni.

