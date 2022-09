Andreas Muller ha pubblicato un post su instagram dove rivela cosa è successo al fratello ricoverato in ospedale.

Ex vincitore di Amici e fidanzato della coreografa Veronica Peparini, Andreas Muller non ha mai perso occasione di mostrare al mondo il suo amore incondizionato verso il fratello Daniel. Un legame molto forte, visibile anche sulla pelle del ballerino. Il tatuaggio della parola “Luce” sul suo petto sarebbe infatti una dedica proprio al fratello. Colpito da una meningite quando era solo un bambino, Daniel è rimasto invalido. Recentemente Andreas ha pubblicato un post instagram dove racconta gli ultimi aggiornamenti sulla salute del fratello.

Daniel Muller ricoverato per una tachicardia, a fine mese un intervento

Nel post di instagram Muller spiega i problemi di salute del fratello. Avrebbe sofferto di una tachicardia fuori controllo, arrivando ad avere circa 190 battiti al minuto. Dopo essere stato portato in ospedale, i medici hanno deciso di mantenerlo sotto controllo per una settimana. Il post di instagram presenta numerosi video e foto delle chiamate che i due fratelli hanno fatto durante il periodo del ricovero. A fine settembre Daniel dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento. Andreas Muller terrà aggiornati sulla salute del fratello tutti i fan che in poco tempo hanno riempito il post di commenti carichi di forza e di speranza. E noi ci uniamo a loro!

