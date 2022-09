Il comico Angelo Pintus annuncia durante un suo spettacolo che diventerà papà. Svela anche il nome: la notizia spopola sui social.

A Taormina, durante l’ultima tappa del suo tour di spettacoli in giro per l’Italia, l’attore e comico italiano Angelo Pintus ha svelato al pubblico una grossa novità: sta per diventare papà. Lui e la moglie, Michela Sturaro, si erano sposati nel 2017 e, nonostante siano sempre stati una coppia riservata, avevano spesso dichiarato di non sentirsi pronti ad essere genitori. Qualcosa negli anni deve essere cambiato, perché ora la coppia sta aspettando il loro primo figlio e su instagram la donna pubblica un post in cui scrive: “Amore mio, noi stiamo realizzando i nostri sogni“.

Pintus rivela sul palco anche il sesso e il nome: un omaggio a Raffaella Carrà

Durante lo spettacolo Pintus non si limita a dare la notizia dell’imminente nascita di un figlio. Il comico svela anche il sesso e il nome: sarà un maschio e si chiamerà Rafael, in onore di Raffaella Carrà, un pilastro della musica e dello spettacolo italiano, che sarà omaggiata persino sulle monete da 2 euro, alla quale Pintus è sempre stato molto legato. A dare la notizia sui social non è stato però il comico, bensì l’opinionista Deianira Marzano. La donna ha ricevuto un messaggio privato da una persona presente allo spettacolo che ha rivelato tutte le informazioni dette da Pintus, e l’opinionista ha fatto pubblicamente gli auguri alla coppia.

