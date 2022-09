Dopo essere stata vittima di un tentativo di scippo in pieno giorno, la contessa Patrizia De Blanck si sfoga su instagram e racconta l’accaduto.

La contessa Patrizia De Blanck si è recentemente sfogata sui social riguardo ad una disavventura che le è capitata per le strade di Roma il 12 settembre e che l’ha mandata su tutte le furie. La donna si stava recando alle prove di una trasmissione tv, quando all’improvviso si è sentita sfilare la borsetta dalla spalla. La donna era fortunatamente in compagnia di due amici, Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio. I due uomini sono riusciti a sorreggerla evitando che cadesse e a raggiungere il rapinatore, un uomo di colore, per riappropriarsi della borsa. Patrizia De Blanck ringrazia che fossero presenti i suoi due amici perché, dice su instagram: “Se fossi stata da sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita”.

Patrizia De Blanck si scaglia sui social contro l’immigrazione

Dopo questa disavventura, la contessa si è scagliata contro la delinquenza che dilaga in Italia e contro i migranti. La contessa scrive: “In un’Italia che da tempo si trova in grande difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato che prendono di mira proprio le persone più deboli”. Il post termina con una domanda accusatoria: “Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?”

