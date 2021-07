Alessandro Rossi, 30 anni, imprenditore edile proveniente da Cesenatico, è il nuovo fidanzato di Francesca Cipriani. La showgirl abruzzese ha parlato del suo nuovo compagno in un’intervista concessa al settimanale Chi.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono conosciuti a Milano grazie a degli amici in comune. Il cibo ha ricoperto un ruolo importantissimo durante la fase del corteggiamento:

Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra!

Francesca Cipriani ha descritto il suo fidanzato come un ragazzo gentile, semplice e pulito, caratteristiche che anche la showgirl sente di possedere.

Francesca e Alessandro fanno sul serio, al punto che entrambi hanno già conosciuto le rispettive famiglie.

Tra i loro progetti imminenti, ovviamente, ci sono le vacanze che la coppia trascorrerà in Italia, precisamente in Puglia, Sardegna e in Romagna.

Dopo un periodo travagliato dal punto di vista sentimentale, la Cipriani sente di aver trovato un po’ di tranquillità:

Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Con Giovanni Cottone, non è andata bene. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri. Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno intenzione di andare a vivere insieme a Milano.