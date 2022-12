Alessandra Mastronardi è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: si tratta del dentista romano Gianpaolo Sannino.

A quanto pare Alessandra Mastronardi ha trovato un nuovo amore: alla prima della Scala l’attrice è giunta in compagnia del chirurgo romano Gianpaolo Sannino, suo nuovo compagno. Nel 2020 l’attrice aveva annunciato la rottura dall’attore Ross McCall, con cui era andata a convivere a Londra.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

C’è un nuovo amore nella vita della splendida attrice Alessandra Mastronardi: alla prima della Scala l’ex volto dei Cesaroni è uscito allo scoperto con Gianpaolo Sannino, dentista romano che frequenterebbe da circa un anno. Per l’attrice si tratta della prima storia importante dopo la dolorosa rottura da Ross McCall, l’attore inglese con cui sembrava intenzionata a sposarsi (e con cui conviveva da tempo).

Alessandra Mastonardi, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ha preferito non parlare pubblicamente della liaison, ma con il suo abito Armani e il nuovo compagno al suo fianco, è sembrata più felice e radiosa che mai. In tanti tra i fan sui social le hanno fatto i complimenti e sperano di saperne presto di più sulla sua vita privata.

