Flavio Briatore ha mostrato via social l’enorme tatuaggio a forma di falco da lui fatto in omaggio a suo figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore, a 72 anni compiuti, ha deciso di concedersi una piccola follia: nelle ultime ore l’imprenditore ha mostrato via social l’enorme falco che si è fatto tatuare sul braccio e che lui stesso ha svelato di aver voluto dedicare a suo figlio, Nathan Falco. Insieme al volatile l’imprenditore si è fatto imprimere sulla pelle anche la data “2010”, anno della nascita del suo bambino.

Flavio Briatore: il tatuaggio

Il rapporto tra Flavio Briatore e Nathan Falco è più speciale che mai e lo stesso imprenditore ha più volte confessato la speranza di poter lasciare lasciare un giorno le redini del suo impero proprio al figlio avuto insieme a Elisabetta Gregoraci. Briatore ha anche un’altra figlia, Leni, nata dalla storia d’amore con Heidi Klum e che lui non ha mai ufficialmente riconosciuto. Nonostante questo l’imprenditore e la ragazza hanno un buon rapporto e lei ha conosciuto anche Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci e il resto della famiglia.

“Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto “giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”, ha confessato Briatore a La Repubblica.

